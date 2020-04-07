Музыкант из Екатеринбурга переболел коронавирусом в Израиле

По словам музыканта, медучреждения Израиля переполнены. Несмотря на то, что он находится в группе риска (Георгию 60 лет), в больницу его не положили, чтобы избежать присоединения дополнительных инфекций. Свердловчанин почти месяц находился дома под наблюдением медиков. Накануне последний тест подтвердил, что мужчина здоров.

Георгий рассказал, что у него были сильный сухой кашель и высокая температура. Потом добавилась ломота в теле, а также болела кожа. Первые несколько дней заболевания мужчина спал по 17 часов и пил много жидкости. Спасался мужчина жаропонижающими и средствами от кашля. Рассказал, что также лечился рецептами народной медицины.

Этот месяц с коронавирусом научил меня заботиться не только о себе, в Израиле я живу с братом, и самое важное для нас было — постоянная гигиена и дезинфекция. Лучше всего — просто мыло, и чем проще оно, тем лучше,сказал музыкант.

Ранее стало известно, что в США коронавирусом заболела семья из Екатеринбурга.