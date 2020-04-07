На Урале из-за паводка ограничено автосообщение между 24 населенными пунктами

В сообщении говорится, что за последние три дня в реках Ница и Тура повысился уровень воды. В результате подтоплено семь низководных мостов. Дома и населенные пункты не задеты.

В ведомстве уточняют, что жизнеобеспечение не нарушено. Во всех населенных пунктах заранее были сделаны запасы необходимых продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Кроме того, на их территориях работают фельдшерские пункты и обеспечена телефонная связь.