На Урале из-за паводка ограничено автосообщение между 24 населенными пунктами
Сегодня, 21:41ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное сообщение между 24 населенными пунктами, в которых проживает 2,4 тысячи человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В сообщении говорится, что за последние три дня в реках Ница и Тура повысился уровень воды. В результате подтоплено семь низководных мостов. Дома и населенные пункты не задеты.
В ведомстве уточняют, что жизнеобеспечение не нарушено. Во всех населенных пунктах заранее были сделаны запасы необходимых продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Кроме того, на их территориях работают фельдшерские пункты и обеспечена телефонная связь.
После прохождения ледохода сообщение между пунктами будет осуществляться посредством лодочных и паромных переправ. Одна из них уже работает на реке Туре в селе Туринская Слобода.
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