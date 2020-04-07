На Урале мошенники предлагают помощь пострадавшим от пандемии
Сегодня, 09:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники, пишет Накануне.ру.
Сюжеты: Коронавирус
На электронную почту граждан приходят письма якобы от посредников, готовых помочь в получении финансовой поддержки пострадавшим от режима строгой самоизоляции. Людям необходимо пройти по ссылке. После чего мошенники могут получить доступ к их данным или устройствам.
Такие сообщения чаще всего содержат ошибки, например, COVID-19 может быть написан как kovid. Свердловчан призывают не переходить по сомнительным ссылкам. А о мерах поддержки во время пандемии можно узнать по телефонам горячей линии муниципалитетов.
Карта распространения коронавируса в России
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