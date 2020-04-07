После того, как режим изоляции продлили до конца месяца, а за его нарушение ввели штрафы, у людей появились вопросы о том, как это будет применяться на практике. Многие опасаются, что начнет развиваться коррупция, а также правоохранительные и надзорные органы будут «перегибать палку». Как известно, силовики стараются выполнить планы, так как «палочную» систему до сих пор не отменили, а поле для злоупотреблений полномочиями большое.

Недоверие и страх — какие эмоции вызывают силовики? Прошлый год запомнился россиянам необоснованными арестами на улицах, арестами предпринимателей, чтобы переделать бизнес, а также судебными приговорами, не соответствующими тяжести преступления.

Согласно опросу, положительное отношение к полиции выказывает 57% российских жителей. Однако тех, кто категорически не доверяет правоохранителям, в 1,5 раза больше, чем тех, кто доверяет полностью. Такой уровень доверия показывает, что люди боятся больше не преступников, а полицейских. Проблемы с доверием встали настолько остро, что они были признаны на высшем уровне. В ноябре 2019 года Дмитрий Медведев поручил Минэкономазвития, МВД, ФСБ и Росгвардии совместно с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченным по защите прав предпринимателей, Генпрокуратурой и Верховным судом разработать меры для повышения доверия предпринимателей к правоохранительным органам и судам. Еще через неделю Владимир Путин призвал руководство МВД работать на улучшение доверия.

Адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Железников рассказывает, что «палочная» система является основой правоохранительной системы. Она обязывает полицейского ловить больше преступников, чем в прошлом году. Так, силовики, чтобы сохранить работу и пойти вверх по карьере, должны находить преступников и возбуждать уголовные дела, если показатели низкие. Если они хорошие, это значит для начальства, что преступность увеличилась, а также начнутся проверки.

Поэтому это зло — закон охраняется исходя не из принципа неотвратимости наказания, а из принципа как бы угодить статистике и руководству, говорит Александр Железников.

А как не бояться, если, к примеру, в Саратове самоизоляция привела к большим очередям перед районными администрациями. Людям нужны пропуска для работающих сотрудников, а система контроля за передвижениями москвичей, распознавания лиц и банковских приложений пока еще работает. Вариант об их отключении даже не обсуждается.

Еще можно вспомнить видео, на котором полицейские ездили по дворам в Подмосковье и сообщали по громкоговорителю о введении комендантского часа, которого не было. Еще один случай с арестом Иисуса Воробьева на Патриарших, который бросил собаку в парке. И это не единичные случаи. Когда людям врут и давят на них, то ничего кроме злобы и раздражения это не вызывает. При этом сотрудники полиции после таких инцидентов отчитываются о том, что проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавируса. В итоге, кому-то объявят благодарность, а кому-то заплатят премию.

Вот что говорят о «палочной» системе авторы известных Telegram-каналов.

Автор канала «Мысли-НеМысли» рассказывает, что система заставляет сотрудников МВД не расследовать преступления, а инициировать их. Работа сводится к провокации третьей стороны на совершение преступления или получение показаний силой. Из-за этого превентивные меры по борьбе с преступностью перестают работать, потому что сотрудники МВД не заинтересованы в том, чтобы предотвратить преступление.

Автор канала «Кремлевский безБашенник» утверждает, что такая система провоцирует правоохранителей на незаконные действия в отношении граждан. Это могут быть подбросы, инсценировки и так далее. В итоге получаются сфабрикованные дела.

Надзор & экономика: игра на добивание Не меньше ответственности возложено на надзорные органы, которые контролируют, чтобы соблюдались санитарные и противопожарные нормы, а также выплачивались налоги. С одной стороны, они также могут найти мелкие нарушения, чтобы показать результат работы. В связи с самоизоляцией многие компании закрылись, кто-то даже навсегда. Соответственно, возможность выявления нарушителя стала ниже.

Если надавить на бизнес сейчас, то уже через несколько месяцев он перестанет платить налоги, так как это будет несколько делать. «Деловая Россия» провела оценку, которая показала, что 90% предприятий общепита в Москве могут не открыться после окончания карантина, а без работы останется от 500 тысяч до одного миллиона человек. Из каких средств тогда выплачивать зарплаты контролирующим органам?

На один только закон рассчитывать нет смысла, потому что статья 159 УК РФ имеет «растяжимое» значение. Дело в том, что по ней любое невыполнение договорных обязательств может быть расценено как мошенничество. После того, как завершится самоизоляция и снимут запрет на работу многих предпринимателей, многие будут попадать под данную статью.

Автор канала «Кремлевский мамковед» рассказывает, что предприниматели испытывают сложности с финансами и не могут выполнять договорные обязательства. С другой стороны «административный ресурс» монополизирует рынок. Для них статья 159 УК РФ является одним из способов получения хороших активов. Кроме того, следственным и судебным органам нужно выполнять планы, причем уменьшение количества дел с вынесенными приговорами говорит о некачественной работе. Чтобы избежать проблем с руководством, количество таких дел должно быть выше. При этом, принцип справедливости и законности приговора в данном случае конфликтуют. В итоге при росте количества уголовных дел нельзя говорить об увеличении мошенничества.

Так же, как и у налоговиков, МЧС и Роспотребнадзора у полиции, прокуратуры и судей есть поставленные планы по выявлению преступности. И, если есть плановые показатели, невиновных быть не может — кричащая статистика говорит нам о не дотягивающей до «планов» российской преступности, по крайней мере, становящейся предметом судебных разбирательств, поэтому априори виноваты все, говорит автор Telegram-канала «Медиатехнолог».

По его словам, в последние несколько лет налоговики цифровизуются, но это не исключает человеческого фактора, потому что другие ведомства работают напрямую с людьми и ничем хорошим это не заканчивается.

Адвокат Александр Железников регулярно сталкивается с судебными производствами. Он отмечает, что российский суд и справедливость по-прежнему далеки.

Ничего не поменялось. Более того, новые апелляционные инстанции очень лукаво поступают — отменяют решения районных судов в части, не касающейся самого главного — смены меры пресечения, если она обжалуется. То есть вроде как в части решения меняются, но не в той, которая реально важна, говорит Железников.

Желание отчитаться о продуктивности велико. Это касается всех, начиная от сержанта ППС и инспектора, проверяющего магазины, до высокопоставленного судьи.

Автор канала «Медиатехнолог» отмечает, что эффективность работы следствия зависит от статистики. Для чиновников доля оправдательных приговоров составляет около 3%, в то время, как в России такие приговоры выносятся менее чем в 1% случаев. Часто оправдывают силовиков или назначают наказания не связанные с лишением свободы. Это уже указывает на коррупцию.