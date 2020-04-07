«Россети» проведут электричество в мобильные госпитали Минобороны

Первые восемь медицинских центров получат оборудование и медицинскую технику в период с 10 по 15 апреля нынешнего года. Об этом информируют «Новые известия».

На данный момент энергетики корпорации уже произвели подключение шести площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. Вскоре сотрудники «Россетей» завершат работу в Московской области и Санкт-Петербурге.

Холдинг в короткие сроки производит все нужные работы по обеспечению госпиталей электроэнергией. Когда говорят о здоровье населения, счет идет не на дни, а на часы. Энергетикам приходится трудиться с опережением графиков, сообщил генеральный директор группы компаний «Россети» Павел Ливинский.

Топ-менеджер добавил, что контроль за электроснабжением столь важных для РФ объектов находится на особом уровне.

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, он благодарен сотрудникам «Россетей» и лично гендиректору холдинга Павлу Ливинскому. Энергетики проделали отличную работу. Сотрудники корпорации прибыли на место в рекордные сроки и сразу приступили к подключениям. С момента обращения ведомства и до начала работ прошло совсем немного времени.

В министерстве подчеркнули, что общая площадь строящихся объектов равна почти 115 000 квадратных метров. Все здания станут частью инфраструктуры уже работающих медицинских центров. Как только обстановка с китайской коронавирусной инфекцией начнет улучшаться, построенные госпитали станут принимать как военнослужащих, так и гражданское население. В больницах откроют кабинеты ультразвуковой и рентгенодиагностики, компьютерной томографии и другие.