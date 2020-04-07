РЖД рассадит пассажиров в поездах на метр друг от друга из-за пандемии коронавируса
Вчера, 22:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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РЖД планирует продавать билеты таким образом, чтобы пассажиры вогонов находились в метре друг от друга. Данная мера принята с целью недопущения распространения коронавируса, сообщает корпоративная газета компании «Гудок».
Сюжеты: Коронавирус
Так, в ближайшее время в купе можно будет ехать только двум пассажирам вместо четырех, а на боковых полках плацкарта будет размещаться только один пассажир. Исключениями являются семьи, которые путешествуют вместе, а также спальные вагоны.
Решение об увеличении дистанции между пассажирами принято из-за постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает соблюдать дистанцию не менее одного метра, в том числе и в общественном транспорте, кроме такси.
В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране действует режим изоляции до конца апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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