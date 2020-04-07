Система цифрового пропуска может появиться в Ростовской области

Как передает Rostovgazeta, к настоящему времени в Ростовской области, по информации регионального подразделения Роспотребнадзора, зарегистрировано девять пациентов с инфекцией, вызванной новым коронавирусом. В инфекционных отделениях Донского региона находится еще пятеро человек, у которых предварительные результаты тестов показали положительный результат. В отношении них проводятся дополнительные исследования в референс-центре. Всего под контролем медиков находится 3750 человек, из них соблюдают режим самоизоляции по месту жительства 3716 человек.

Сейчас властями региона изучается возможность введения внедрения системы «умного пропуска» для профилактики распространения вирусной инфекции в области в дальнейшем. Такой сервис уже действует в ряде регионов РФ.

Так, 2 апреля в Республике Татарстан заработал сервис «Цифровой пропуск» для выхода из дома во время режима самоизоляции. По данным на утро 7 апреля, в нем зарегистрировалось 550 тысяч человек. В целом к указанному периоду проживающие в республике граждане запросили более 1,1 миллиона кодов на выход.

К разработке сервиса министерством цифрового развития республики Татарстан привлекло Ак Барс Банк, у которого имеется опыт обработки больших объемов данных и проектирования в короткие сроки интерфейсов с огромной базой пользователей. SMS-сервис создан и обслуживается с использованием внутренних технологий, материально-технической базы и кадров. Благодаря этому возможно оперативное реагирование на изменения и постоянное совершенствование функционала сервиса.

Система SMS-информирования была создана в приватном облаке ABCloud, которое разработали в 2019-м году в Ак Барс Банке и аттестовали согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных». Присутствие в области безопасной облачной инфраструктуры для работы с личной информацией населения Татарстана выступило важнейшим фактором в ходе выбора варианта претворения в жизнь цифрового пропуска.

По последним данным, в Ростовской области за весь период под наблюдением врачей было 8095 пациентов. На сегодняшний день в медучреждениях есть 653 аппарата искусственной вентиляции легких. Также администрация планирует закупить еще 17 аппаратов.