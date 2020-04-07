Тагильчане собрали для зоопарка Greenpoll запас продуктов на весь карантин

Спасибо всем огромное! Вы нас всем обеспечили! Ждем окончания карантина и встречи с вами! написано на странице зоопарка в соцсети.

Напомним, владельцы Greenpoll 3 апреля разместили пост с просьбой о помощи. Они писали, что из-за запрета на посещение общественных мест в связи с коронавирусом зоопарк остался без посетителей, а значит, животные — без корма. На призыв о помощи откликнулись жители города, бизнесмены, волонтеры, СМИ. За несколько дней удалось собрать достаточное количество продуктов, чтобы животные смогли пережить введенный в регионе режим строгой изоляции.