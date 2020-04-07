Тагильчане собрали для зоопарка Greenpoll запас продуктов на весь карантин
Сегодня, 12:51ОбществоФото: Страница зоопарка в соцсети
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Жители Нижнего Тагила собрали запас продуктов для зоопарка Greenpoll, который оказался в бедственной ситуации из-за введения режима самоизоляции.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Спасибо всем огромное! Вы нас всем обеспечили! Ждем окончания карантина и встречи с вами! написано на странице зоопарка в соцсети.
Напомним, владельцы Greenpoll 3 апреля разместили пост с просьбой о помощи. Они писали, что из-за запрета на посещение общественных мест в связи с коронавирусом зоопарк остался без посетителей, а значит, животные — без корма. На призыв о помощи откликнулись жители города, бизнесмены, волонтеры, СМИ. За несколько дней удалось собрать достаточное количество продуктов, чтобы животные смогли пережить введенный в регионе режим строгой изоляции.
Напомним, в зоопарке обитают около сотни разны животных и птиц, некоторые из них попали туда с травмами или от недобропорядочных владельцев.
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