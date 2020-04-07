В Екатеринбурге организация проводила детские праздники во время пандемии

ООО «Феерита-Е» проигнорировало указы правительства России и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и продолжило осуществлять деятельность во время режима строгой изоляции. Фирма проводила детские праздники. В помещении находились дети, родители и аниматоры. По факту нарушения был составлен административный протокол.

Напомним, в минувшее воскресенье глава региона расширил список компаний, которые могут вести деятельность во время режима самоизоляции. Речь идет о строительной отрасли, магазинах по продаже электроники и средств пожаротушения, а также организациях, занимающихся ремонтом авто.