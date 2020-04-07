Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Екатеринбурге организация проводила детские праздники во время пандемии
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге организация проводила детские праздники во время пандемии

Сегодня, 10:31ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?
Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?
День рождения в самоизоляции: TagilCity.ru исполняется 12 лет
Полная изоляция, день пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
У жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус
В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега
Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве
Власти Свердловской области решают вопрос о продлении карантина
Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США
Читайте
также
Итоги первой недели после введения режима самоизоляции в Нижнем Тагиле
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 44 человек
Как в Нижнем Тагиле делают лекарства