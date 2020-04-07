В Екатеринбурге организация проводила детские праздники во время пандемии
Сегодня, 10:31ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы в Екатеринбурге приостановили деятельность организации по проведению детских праздников, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
ООО «Феерита-Е» проигнорировало указы правительства России и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и продолжило осуществлять деятельность во время режима строгой изоляции. Фирма проводила детские праздники. В помещении находились дети, родители и аниматоры. По факту нарушения был составлен административный протокол.
По решению суда деятельность компании приостановлена на 33 дня, помещения опечатаны.
Напомним, в минувшее воскресенье глава региона расширил список компаний, которые могут вести деятельность во время режима самоизоляции. Речь идет о строительной отрасли, магазинах по продаже электроники и средств пожаротушения, а также организациях, занимающихся ремонтом авто.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей