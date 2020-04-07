В Екатеринбурге отменили раздачу медицинских масок горожанам из-за полной изоляции

Причина, по которой маски не могут раздать гражданам, состоит в том, что офис «Красного креста» не упоминается в указе губернатора в списке организаций, которым разрешается работать. Он отметил, что раздача средств защиты может спровоцировать скопление народа, что при распространении коронавируса нежелательно. Что делать с масками, Дмитрий Вершинин не знает.

Ранее в Екатеринбурге была подготовлена гуманитарная помощь весом в 350 кг для китайского города Гуанчжоу. Однако из-за распространения коронавируса маски потребовались свердловчанам. Представители Гуанчжоу предложили оставить помощь в Екатеринбурге и раздать маски нуждающимся. «Красный крест» раздавал маски в своем офисе, пока в регионе не ввели ограничения на работу организаций.

На 7 апреля количество заразившихся коронавирусом в Свердловской области составляет 51 человек. Всего в России зарегистрировано почти 7,5 тысяч случаев заболевания.