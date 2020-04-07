В Екатеринбурге раскрыто хищение металла под видом грузоперевозок
Сегодня, 13:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция в Екатеринбурге раскрыла хищение металла под видом оказания услуг по грузоперевозкам, сообщает пресс-служба УМВД столицы Урала.
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Злоумышленники через интернет находили людей или организации, которым нужно доставить груз в уральские города. Предлагали им свои услуги по грузоперевозке, подыскивая заказы на транспортировку металла. Затем они нанимали дальнобойщика, которому от них по дороге поступало распоряжение изменить конечную точку маршрута, либо переместить груз в другой автомобиль. Затем груз сдавался на металлолом.
В период с 2016 по 2019 годы общая сумма ущерба от действий задержанных составила более четырех миллионов рублей. Подозреваемые — граждане 1985 и 1986 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
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