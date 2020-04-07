В Екатеринбурге раскрыто хищение металла под видом грузоперевозок

Злоумышленники через интернет находили людей или организации, которым нужно доставить груз в уральские города. Предлагали им свои услуги по грузоперевозке, подыскивая заказы на транспортировку металла. Затем они нанимали дальнобойщика, которому от них по дороге поступало распоряжение изменить конечную точку маршрута, либо переместить груз в другой автомобиль. Затем груз сдавался на металлолом.