В Екатеринбурге во время режима полной изоляции работал частный детский сад
Сегодня, 15:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы в Екатеринбурге закрыли частный детский сад, работавший во время режима полной изоляции, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Частный детсад «ЕКБшки» на улице Начдива Онуфриева, 10 вопреки указам российского правительства и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продолжил осуществлять деятельность во время распространения коронавирусной инфекции.
Представителями Роспотребнадзора установлено, что в период с 7:00 до 19:00 в учреждении находились воспитатель и пятеро детей.
В отношении предпринимателя составлен протокол об административном нарушении. Решением суда деятельность учреждения приостановлена на 31 день.
Напомним, ранее судебные приставы в Екатеринбурге опечатали офис организации, проводившей детские праздники во время пандемии.
Карта распространения коронавируса в России
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