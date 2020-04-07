В Екатеринбурге во время режима полной изоляции работал частный детский сад

Частный детсад «ЕКБшки» на улице Начдива Онуфриева, 10 вопреки указам российского правительства и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продолжил осуществлять деятельность во время распространения коронавирусной инфекции.

Представителями Роспотребнадзора установлено, что в период с 7:00 до 19:00 в учреждении находились воспитатель и пятеро детей.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном нарушении. Решением суда деятельность учреждения приостановлена на 31 день.

Напомним, ранее судебные приставы в Екатеринбурге опечатали офис организации, проводившей детские праздники во время пандемии.