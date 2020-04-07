В Нижнем Тагиле два человека получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Один из оштрафованных проживает в Тагилстроевском районе, а второй — в Ленинском. О том, что карантин жителями не соблюдается сообщили их соседи.

В обоих случаях полицейские составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Штраф за нарушение составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Известно, что одного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Наказание второго пока неизвестно.