В Нижнем Тагиле два человека получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле двое жителей получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Они не захотели оставаться дома после возвращения из-за рубежа, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Один из оштрафованных проживает в Тагилстроевском районе, а второй — в Ленинском. О том, что карантин жителями не соблюдается сообщили их соседи.
В обоих случаях полицейские составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Штраф за нарушение составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Известно, что одного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Наказание второго пока неизвестно.
В Нижнем Тагиле на 7 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В Свердловской области насчитывается 51 человек зараженный инфекцией.
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