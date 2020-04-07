В Нижнем Тагиле отремонтируют оставшийся от НТЗМК дом на улице Гвардейской
Сегодня, 20:05ОбществоФото: Илья Колесов / Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле по распоряжению главы города Владислава Пинаева начато проведение ремонтных работ жилого дома по улице Гвардейской, 23, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изначально, с 1969 года, здание было предназначено для работников завода металлических конструкций (НТЗМК). Начатые в 1997 году восстановительные работы не были завершены. Здание постепенно обветшало. Позже жилой фонд завода был передан в муниципальную собственность.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По указанию главы города будет проведен ремонт и муниципального жилого фонда и общего имущества. В настоящее время организацией ЗАО «Стройкомплекс» уже начаты ремонтно-восстановительные работы. В общей сложности на них было выделено около 41 миллиона рублей.
После окончания работ 19 квартир и 25 комнат получат тагильчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей