В Нижнем Тагиле отремонтируют оставшийся от НТЗМК дом на улице Гвардейской

Изначально, с 1969 года, здание было предназначено для работников завода металлических конструкций (НТЗМК). Начатые в 1997 году восстановительные работы не были завершены. Здание постепенно обветшало. Позже жилой фонд завода был передан в муниципальную собственность.

По указанию главы города будет проведен ремонт и муниципального жилого фонда и общего имущества. В настоящее время организацией ЗАО «Стройкомплекс» уже начаты ремонтно-восстановительные работы. В общей сложности на них было выделено около 41 миллиона рублей.