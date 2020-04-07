В Нижнем Тагиле проводятся ремонтные работы трамвайных путей

Сегодня ремонтниками проводится ремонт в районе остановки «Трикотажное объединение».

Сергей Анисимов, главный инженер МУП «Тагильский трамвай» сообщает, что в городе будет продолжена проверка и ремонт путей, а также и профилактические работы на тяговых подстанциях.

Мы постоянно отслеживаем работу девяти тяговых подстанций и оперативно реагируем на любой сбой в их работе,рассказал Сергей Анисимов.