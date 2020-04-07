В Нижнем Тагиле проводятся ремонтные работы трамвайных путей
Сегодня, 19:08ОбществоФото: Илья Колесов / Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
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С начала прошлого месяца было начато проведение диагностики трамвайных маршрутов Нижнего Тагила. Все нарушения фиксировались и заносились в планы работ по устранению замечаний, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня ремонтниками проводится ремонт в районе остановки «Трикотажное объединение».
Сергей Анисимов, главный инженер МУП «Тагильский трамвай» сообщает, что в городе будет продолжена проверка и ремонт путей, а также и профилактические работы на тяговых подстанциях.
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Мы постоянно отслеживаем работу девяти тяговых подстанций и оперативно реагируем на любой сбой в их работе,рассказал Сергей Анисимов.
Благодаря своевременной подготовке и закупу запчастей и материалов простоев в работе нет. Бригада работает по шесть человек в одну смену.
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