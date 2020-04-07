В Нижнем Тагиле за 1,8 миллиона рублей снесут разрушенный многоквартирный дом
Сегодня, 11:11ОбществоФото: проектная документация закупки
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Администрация Нижнего Тагила ищет исполнителя контракта по сносу разрушенного многоквартирного дома по адресу улица Боровая, 33. Стоимость контракта составляет 1,8 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Из документов закупки следует, что объект уже разрушен на 95%, а в проекте по демонтажу здания необходимо предусмотреть: вывоз строительного мусора с территории; демонтаж фундаментов c вывозом с территории, а также восстановление благоустройства. В документах также отмечается, что стоимость контракта обусловлена сметой и ведомостью объёмов работ.
Также стоит отметить, что постановление администрации города о сносе данного объекта было опубликовано 25 декабря 2018 года.
Согласно сопроводительной документации закупки, срок выполнения работ — 20 календарных дней, которые начинаются со дня заключения контракта. Размещена закупка была 4 апреля, последний день подачи заявок — 15 число того же месяца.
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