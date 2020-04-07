В Нижнем Тагиле за 1,8 миллиона рублей снесут разрушенный многоквартирный дом

Из документов закупки следует, что объект уже разрушен на 95%, а в проекте по демонтажу здания необходимо предусмотреть: вывоз строительного мусора с территории; демонтаж фундаментов c вывозом с территории, а также восстановление благоустройства. В документах также отмечается, что стоимость контракта обусловлена сметой и ведомостью объёмов работ.