В Свердловской области сотрудники СИЗО две недели будут жить на работе

Сотрудников изоляторов распределили на две смены. Первая часть будет находиться в СИЗО 14 дней, на следующие две недели их сменят остальные сотрудники. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, как заявляет источник издания, покидать территорию СИЗО сотрудникам будет запрещено. Также приостановлен прием посылок. Проходить на территорию изоляторов могут только адвокаты, которые будут облачены в специальные защитные костюмы.