В Свердловской области сотрудники СИЗО две недели будут жить на работе
В СИЗО Свердловской области из-за коронавируса вводится казарменное положение, пишет портал Е1.
Сотрудников изоляторов распределили на две смены. Первая часть будет находиться в СИЗО 14 дней, на следующие две недели их сменят остальные сотрудники. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, как заявляет источник издания, покидать территорию СИЗО сотрудникам будет запрещено. Также приостановлен прием посылок. Проходить на территорию изоляторов могут только адвокаты, которые будут облачены в специальные защитные костюмы.
Как будем жить — не знаю. Берем с собой еду, сменную одежду, постельные принадлежности, средства гигиены — и на работу,говорит источник издания.
Руководителям СИЗО дано распоряжение оборудовать для работников комнаты досуга и отдыха, помещения для сна, а также обеспечить возможность приема пищи, организовать баню или душ.