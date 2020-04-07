В Свердловской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и снег с дождем
Сегодня, 22:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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8 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а также дождь со снегом на востоке области, сообщает МЧС.
Граждан просят сохранять бдительность, а при возникновении происшествий звонить на телефоны экстренных служб и по номерам «101» и «112».
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