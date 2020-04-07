В Свердловской области впервые два человека заразились коронавирусом внутри страны

Об этом он сообщил сегодня, 7 апреля, на брифинге. По его словам, на данный момент расследуется два случая заражения в Полевском. Пациенты не были за границей и не контактировали с людьми, которые вернулись оттуда.

Мы все равно выйдем на какой-то источник. Сейчас будет преобладать путь распространения внутри страны, сказал Козловских.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков считает, что оба пациента могли заразиться в Москве, так как они вернулись из командировки оттуда. По его словам, чтобы исключить распространение инфекции внутри страны, нужно соблюдать меры самоизоляции, которые утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев. Кроме того, необходимо исключить командировки между регионами.

Ранее Евгений Куйвашев заявил, что запретить авиасообщение между регионами внутри страны невозможно, так как это незаконно.

Все случаи заболевания коронавирусом в Свердловской области были связаны с поездками граждан за рубеж либо между родственниками. Официально в регионе подтвержден 51 случай заболевания, 25 человек выздоровели.