Власти Свердловской области попросили верующих молиться дома из-за режима изоляции
Сегодня, 21:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловские чиновники, с целью недопущения распространения коронавируса, просят верующих граждан молиться дома, сообщает ИА Regnum.
Сюжеты: Коронавирус
Об этом рассказал вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге. По его словам, ведется дополнительная работа с митрополией в этом плане.
Ранее православные граждане собрались на Благовещение в одном из храмов Екатеринбурга. Однако власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, в Свердловской области насчитывается 51 человек зараженный коронавирусом. Из них 25 человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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