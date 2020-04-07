Власти Свердловской области попросили верующих молиться дома из-за режима изоляции

Об этом рассказал вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге. По его словам, ведется дополнительная работа с митрополией в этом плане.

Ранее православные граждане собрались на Благовещение в одном из храмов Екатеринбурга. Однако власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в Свердловской области насчитывается 51 человек зараженный коронавирусом. Из них 25 человек выздоровели.