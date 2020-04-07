Жительница Екатеринбурга осуждена за убийство мужчины на берегу пруда

В июле прошлого года женщина в компании своих родственников отдыхала на берегу пруда. Семья жарила шашлыки и распивала алкоголь. Несколько раз к ним подходили двое ранее незнакомых, также нетрезвых мужчин и делали замечания. Далее это привело к конфликту, мужчины накинулись с лопатой на мужа подсудимой. Женщина и ее сестра выбили у мужчин лопату, в этот момент между мужем подсудимой и одним из нападавших произошла драка.

Муж свердловчанки смог скрутить нападавшего. Несмотря на то, что тот уже не представлял опасности для семьи, женщина нанесла ему два удара палкой по голове, а затем — два ножевых ранения в область шеи. Потерпевший от полученных травм скончался.