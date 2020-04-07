Жительнице Асбеста грозит штраф за фейковую информацию о коронавирусе

По его словам, фейковая информация была обнаружена в одной из социальных сетей. Женщина разместила пост о мужчине, который якобы заболел коронавирусом. Данная информация не соответствует действительности.

В ходе проверки была установлена женщина 1967 года рождения, которая распространяла сведения.

Валерий Горелых отметил, что женщина не ожидала, что ее найдут так быстро. Мотивы, по которым она решилась на этот поступок, выясняются. По факту нарушения женщина будет привлечена к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации. Материалы дела переданы в суд. Наказание за данное правонарушение назначается в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, по последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России, количество зараженных составляет почти 7,5 тысяч человек.