57,3 миллиона рублей получат производители масла и сахара в Свердловской области

Отмечается, что указ касается компаний, которые учувствуют в соглашении по стабилизации цен на продовольственные товары. Таким образом, субсидии смогут укрепить в цене один литр подсолнечного масла на уровне 95 рублей для оптовых покупателей и 110 рублей для розницы, а один килограмм сахара — 36 и 46 рублей.
Предполагается, что по данным ценам будет реализовано не меньше 600 тысяч литров масла и 600 тысяч килограмм сахара.
Напомним, эксперты прогнозируют дефицит сахара в России. Это связано с введением квот на производство сахара, которое анонсировало Министерство сельского хозяйства. За год цены на него выросли на 60%.