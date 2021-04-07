57,3 миллиона рублей получат производители масла и сахара в Свердловской области

57,3 миллиона рублей получат производители масла и сахара в Свердловской области
Сегодня, 21:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Затраты российских производителей подсолнечного масла и сахара будут компенсированы. Им предоставят 9 миллиардов рублей. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Свердловские производители получат субсидии в размере 57,3 миллиона рублей.

Отмечается, что указ касается компаний, которые учувствуют в соглашении по стабилизации цен на продовольственные товары. Таким образом, субсидии смогут укрепить в цене один литр подсолнечного масла на уровне 95 рублей для оптовых покупателей и 110 рублей для розницы, а один килограмм сахара — 36 и 46 рублей.

Предполагается, что по данным ценам будет реализовано не меньше 600 тысяч литров масла и 600 тысяч килограмм сахара.

Напомним, эксперты прогнозируют дефицит сахара в России. Это связано с введением квот на производство сахара, которое анонсировало Министерство сельского хозяйства. За год цены на него выросли на 60%.

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