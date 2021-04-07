57,3 миллиона рублей получат производители масла и сахара в Свердловской области

Отмечается, что указ касается компаний, которые учувствуют в соглашении по стабилизации цен на продовольственные товары. Таким образом, субсидии смогут укрепить в цене один литр подсолнечного масла на уровне 95 рублей для оптовых покупателей и 110 рублей для розницы, а один килограмм сахара — 36 и 46 рублей.