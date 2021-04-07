Магазин «Перекресток» в Екатеринбурге закупил просроченный товар

Нарушение срока годности партии желатина, закупленного «Перекрестком» в магазины Екатеринбурга, выявлено Россельхознадзором. Поставка была совершена 27 марта 2021 года в филиалы сети, срок годности товара истек 13 марта 2021 года. Партия была изъята из оборота, сообщает «КП-Екатеринбург».