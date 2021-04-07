Магазин «Перекресток» в Екатеринбурге закупил просроченный товар

Нарушение срока годности партии желатина, закупленного «Перекрестком» в магазины Екатеринбурга, выявлено Россельхознадзором. Поставка была совершена 27 марта 2021 года в филиалы сети, срок годности товара истек 13 марта 2021 года. Партия была изъята из оборота, сообщает «КП-Екатеринбург».
Данный факт обнаружился во время мониторинга специалистами системы электронной сертификации грузов, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
При повторном нарушении норм законодательства АО «Торговый Дом «Перекресток» будет привлечен к административному наказанию по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»). Предупреждение о недопустимости нарушений направлено поставщику.