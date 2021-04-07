Медикаменты от артрита на 33 млн рублей закупит инфекционная больница Нижнего Тагила

Исполнители могут подавать заявки по 21 апреля. Проведут аукцион и озвучат итоги закупки 22 апреля.
В перечень лекарственных препаратов входят «Барицитиниб» и «Олокизумаб». Медикаменты нужно доставить и разгрузить по адресу: улица Сульфатная, 4. Лекарства должны поставляться партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 31 декабря 2021 года. Срок исполнения заявки составляет не более 5 рабочих дней.
Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила в апреле объявила конкурс на 12,9 млн рублей по поиску поставщика медикаментов, среди которых противовирусные и противомикробные препараты, а также иммунодепрессанты.