Медикаменты от артрита на 33 млн рублей закупит инфекционная больница Нижнего Тагила

Медикаменты от артрита на 33 млн рублей закупит инфекционная больница Нижнего Тагила
Сегодня, 09:43ОбществоФото: pixabay.com
Лекарства, применяемые при лечении ревматоидного артрита, будут закуплены инфекционной больницей Нижнего Тагила. Начальная цена договора составляет 33 миллиона рублей.

Исполнители могут подавать заявки по 21 апреля. Проведут аукцион и озвучат итоги закупки 22 апреля.

В перечень лекарственных препаратов входят «Барицитиниб» и «Олокизумаб». Медикаменты нужно доставить и разгрузить по адресу: улица Сульфатная, 4. Лекарства должны поставляться партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 31 декабря 2021 года. Срок исполнения заявки составляет не более 5 рабочих дней.

Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила в апреле объявила конкурс на 12,9 млн рублей по поиску поставщика медикаментов, среди которых противовирусные и противомикробные препараты, а также иммунодепрессанты.

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