Медикаменты от артрита на 33 млн рублей закупит инфекционная больница Нижнего Тагила

В перечень лекарственных препаратов входят «Барицитиниб» и «Олокизумаб». Медикаменты нужно доставить и разгрузить по адресу: улица Сульфатная, 4. Лекарства должны поставляться партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 31 декабря 2021 года. Срок исполнения заявки составляет не более 5 рабочих дней.