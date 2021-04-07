Многоквартирный аварийный дом на улице Малышева снесут в Нижнем Тагиле

Постановлением администрации Нижнего Тагила признан аварийным и подлежащим включению в реестр сноса, многоквартирный дом по адресу Малышева, дом номер восемь, сообщается на официальном сайте города.
В срок до 1 ноября 2027 года произойдет расселение жильцов в соответствии с действующим законодательством. Контроль за соблюдением постановления возлагается на Управление по учету и распределению жилья и замглаву администрации города Нижний Тагил В.А.Горячкина.
Напомним, порядок сноса домов в рамках реновации определен в Екатеринбурге.