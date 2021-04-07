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На праймериз ЕР большинством участников станут волонтеры, врачи и учителя

Волонтеры “Единой России” готовятся к предстоящим праймериз. На площадке высшей партийной школы организовали первый онлайн-семинар, на котором активисты узнали эффективные технологии работы с избирателями.

Как сообщает nashgorod.ru, в мероприятии участвовали общественники, которые никогда не пробовали себя в политической деятельности. Эксперты и политтехнологи обрисовали политическую обстановку в стране, познакомили с основными методиками и инструментами публичного поведения и взаимодействия с электоратом, объяснили значение социологических исследований, а также были озвучены основные направления работы начинающих политиков.

Глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что со стороны партии помощь волонтерам в построении политической карьеры свидетельствует о долгосрочной стратегии. Активисты имеют большой опыт помощи нуждающимся слоям населения, который еще более увеличился за время пандемии, но не обладают политическими знаниями и опытом. Важно, что “Единая Россия” помогает новичкам освоить азы электоральной и публичной деятельности.

Кандидаты-волонтеры рассказали, с какой целью участвуют в праймериз. Так, детский хирург Михаил Есаян (Краснодар) рассчитывает своей работой улучшить детское здравоохранение в стране. А Дияс Избасаров, мастер спорта международного класса по легкой атлетике (Оренбург), намерен способствовать реализации спортивных проектов.

Глава организации “Молодежка ОНФ” Игорь Кастюкевич отметил, что общество нуждается в обновлении представительных органов власти, и “Единая Россия” оперативно реагирует на этот запрос, что свидетельствует об открытости и желании помочь молодежи, неравнодушной к проблемам страны, поучаствовать в управлении.

Ранее о положительном влиянии участия в праймериз представителей добровольческих организаций на развитие страны говорил Владимир Путин.

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак отметил, что для партии отсутствие внутренних изменений и обновления - большой риск, поэтом ЕР стремится к привлечению новых членов. Так, в рамках электорального цикла прошлого года 50% избранных депутатов - новые кандидаты.

Сайт ЕР сообщает, что для участия в праймериз зарегистрировались уже более 2000 человек. Среди них треть составляют волонтеры, более 40% - беспартийные кандидаты, треть - молодые люди до 35 лет.

Региональный оргкомитет в Свердловской области уже зарегистрировал первых участников предварительного голосования партии «Единая Россия», которые активно работали волонтерами в период пандемии. Как правило, эти молодые люди являются новичками в политической борьбе.

«Одним из первых зарегистрированных участников предварительного голосования стал Иван Еременко. Он активно работал волонтером в Октябрьском районе Екатеринбурга. И теперь там, наверное, каждая бабушка знает его в лицо, - рассказала Екатерина Шимова, член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. - Также успешно прошел регистрацию Степан Ветошкин. Он активно выполнял заявки, поступающие в региональный волонтерский центр партии, а также является донором крови».

Екатерина Шимова отметила, что ранее эти молодые люди не принимали участия в выборах или предварительном голосовании партии.

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