На праймериз ЕР большинством участников станут волонтеры, врачи и учителя

Как сообщает nashgorod.ru, в мероприятии участвовали общественники, которые никогда не пробовали себя в политической деятельности. Эксперты и политтехнологи обрисовали политическую обстановку в стране, познакомили с основными методиками и инструментами публичного поведения и взаимодействия с электоратом, объяснили значение социологических исследований, а также были озвучены основные направления работы начинающих политиков.