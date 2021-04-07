Новые вольеры для медведей и тигров планирует купить зоопарк Екатеринбурга

На данный момент животные обитают в вольерах советских времен, которые не соответствует современным нормам. Планируется, что в новых вольерах за белыми медведями можно будет наблюдать сверху, с земли и из-под воды. Необходимость в обновлении возникла также потому что в 2019 году в России были приняты новые нормы по содержанию животных, которым старые вольеры не соответствуют, сообщает «КП-Екатеринбург».