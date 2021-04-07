Новые вольеры для медведей и тигров планирует купить зоопарк Екатеринбурга

Новые вольеры для медведей и тигров планирует купить зоопарк Екатеринбурга
Сегодня, 16:42ОбществоФото: зоопарк.екатеринбург.рф
Новые вольеры для белых медведей и тигров планируется приобрести екатеринбургским зоопарком.

На данный момент животные обитают в вольерах советских времен, которые не соответствует современным нормам. Планируется, что в новых вольерах за белыми медведями можно будет наблюдать сверху, с земли и из-под воды. Необходимость в обновлении возникла также потому что в 2019 году в России были приняты новые нормы по содержанию животных, которым старые вольеры не соответствуют, сообщает «КП-Екатеринбург».

Директор учреждения провела выездное совещание в зоопарке с депутатами гордумы. Они обсудили вопросы финансирования современных вольеров для белых медведей и амурских тигров, а также планируемый переезд зоопарка.

С 2015 года стоит вопрос о переносе зоопарка из центра города на окраину рядом с Екатеринбург-ЭКСПО, чтобы увеличить площадь с 2,7 на 55 гектаров. Для животных планировалось приобретение специальных павильонов, адаптированных к различным климатическим условиям. В 2019 году проект переноса отменили.

Проект был отправлен в Москву на экспертизу. Нам не сказали «Нет», но сказали, что для размещения зоопарка надо поменять глиссаду взлетной полосы у самолетов, надо убрать испытания моторов гражданской авиации рядом, осушить болота. То есть, фактически, для нахождения животных то место чрезвычайно неблагополучное,поясняет Светлана Прилепина, директор зоопарка.

Новости о переезде помешали зоопарку найти деньги для строительства новых современных вольеров.

Администрация зоопарка хотела бы сохранить территорию в центре Екатеринбурга. На этом месте он находится почти 100 лет. Московские и европейские эксперты, исследовав возможности зоопарка для переезда, также согласились, что животным комфортнее будет н прежнем месте. Городским советом сформировано задание по поиску новой площадки.

Напомним, зоопарк Екатеринбурга, который находится в центре города, может переехать в Сысерть. Подобная идея обсуждалась уже не в первый раз.

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