О вымогательстве в общежитиях заявили студенты УрФУ в Екатеринбурге

Студенты Уральского федерального университета в Екатеринбурге, которые проживают в общежитиях, заявили о том, что их принуждают сдавать по пять тысяч рублей.

Аргументируется это тем, что деньги сдаются в качестве залога за сохранность комнат общежития и находящегося там имущества. По словам студентов, их смущает, что никто не проводил опись, также цена, по их мнению, является завышенной. Это все выглядит как узаконенное вымогательство,рассказали учащиеся изданию Е1. Однако в пресс-службе УрФУ заявили, что пять тысяч рублей — «обеспечительный платеж». Данная сумма объясняется средним размером платы за проживание на один семестр и стоимостью имущества, которое находилось в комнате. Отмечается, что норма еще не начала действовать, также будет проводиться опись, поэтому студенты будут возмещать лишь свои поломки. Напомним, УрФУ объявил повторный аукцион на строительство 16-этажного общежития. Начальная стоимость контракта осталась той же — 1,2 миллиарда рублей. Для скандального общежития УрФУ снова ищут строителя в Екатеринбурге

Материалы по теме: Для скандального общежития УрФУ снова ищут строителя в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter