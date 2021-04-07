О вымогательстве в общежитиях заявили студенты УрФУ в Екатеринбурге

О вымогательстве в общежитиях заявили студенты УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 21:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Студенты Уральского федерального университета в Екатеринбурге, которые проживают в общежитиях, заявили о том, что их принуждают сдавать по пять тысяч рублей.

Аргументируется это тем, что деньги сдаются в качестве залога за сохранность комнат общежития и находящегося там имущества. По словам студентов, их смущает, что никто не проводил опись, также цена, по их мнению, является завышенной.

Это все выглядит как узаконенное вымогательство,рассказали учащиеся изданию Е1.

Однако в пресс-службе УрФУ заявили, что пять тысяч рублей — «обеспечительный платеж». Данная сумма объясняется средним размером платы за проживание на один семестр и стоимостью имущества, которое находилось в комнате. Отмечается, что норма еще не начала действовать, также будет проводиться опись, поэтому студенты будут возмещать лишь свои поломки.

Напомним, УрФУ объявил повторный аукцион на строительство 16-этажного общежития. Начальная стоимость контракта осталась той же — 1,2 миллиарда рублей.

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Екатеринбург
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