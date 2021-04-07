Огромной луже дали имя мэра жители одного из городов Свердловской области

Огромной луже во дворе многоквартирного дома дали имя мэра и поставили соответствующую табличку жители Североуральска. Пользователи социальных сетей отметили, что такие можно расставить по всему городу.

Во дворе дома на улице 50 лет СУБРа в Североуральске жители дали имя большой луже. Ее назвали в честь главы города Василия Матюшенко, рассказали в сообществе «Типичный Североуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Как отметили местные жители в комментариях под постом, подобные таблички можно расставить по всему городу. В ответ на такую народную акцию в администрации города назвали североуальцев «веселыми и креативными», а также отметили, что уборкой дворов занимаются УК или ТСЖ, пишет Znak. Если управляющая организация пренебрегает исполнением своих обязанностей, то можно (и нужно) жаловаться на нее. Это обычно делается путем обращений в прокуратуру, либо в Центр управления регионом, либо в мэрию, прокомментировали изданию в пресс-службе администрации Североуральска. Также в администрации предложили жителям в субботу, 10 апреля пройти по проблемным участкам вместе со специалистами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter