Почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам

Почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам
Сегодня, 12:16ОбществоФото: pixabay.com
В очередной раз крупные суммы перевели телефонным мошенникам жительницы Нижнего Тагила, перед этим оформив кредит по звонку от «сотрудника банка».

С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница Нижнего Тагила, которая рассказала, что, поддалась на уловки телефонных мошенников. Женщина оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей, а затем перевела деньги на счета, указанные злоумышленниками.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент на женщину оформляется кредит в одном из офисов банка в Екатеринбурге. После того, как женщина заверила звонившего в том, что кредит она не оформляет, «специалист банка» посоветовал для пресечения мошеннических действий отменить ранее поданную заявку, и подтвердить новую, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Тагильчанка продиктовала номер своей банковской карты, а через некоторое время поняла, что ее обманули.

В подобной ситуации оказалась и 44-летняя жительница района Красный Камень. Она лишилась 330 тысяч рублей, 270 из которых также были оформлены, как кредитный займ

Как сообщили в полиции, по данным фактам в отделе № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка, в ходе которой специалисты пытаются установить движения похищенных денежных средств.

Стражи правопорядка отмечают, что число обманутых мошенниками тагильчан только растет. Они обращаются к гражданам с просьбой быть предельно внимательными при общении по телефону с представителями банков и финансовых организаций. И напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать незнакомым лицам номера своих карт и какие-либо коды.

Напомним, 27-летняя жительница Ленинского района в Нижнем Тагила поверила телефонным мошенникам, оформила кредит и перевела им более 140 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
полициямошенникиобществотелефонные мошенникиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы