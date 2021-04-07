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Почтовые марки с изображением танков тагильского УВЗ появятся в России

В России появятся почтовые марки, на которых будут изображены танки «Уралвагонзавода», расположенного в Нижнем Тагиле. Серия государственных знаков почтовой оплаты будет выпущена к 85-летию завода, сообщает пресс-служба УВЗ.

85 лет предприятию исполняется в 2021 году. Почтовые марки с изображением танков Т-34-76, Т-54, Т-72Б3, Т-90М выпустит издательство «Марка». Также будет доступен художественный маркированный конверт.

Тематика почтовых марок, посвященных транспортной технике и вооружению, является одной из самых популярных тем в филателии,пишет пресс-служба.

Отмечается, что в минувшем году к 100-летию отечественного танкостроения были выпущены марки с изображениями танков «Борец за свободу товарищ Ленин», Т-26, Т-72 «Урал» и Т-14 «Армата».

Напомним, в 2021 году выпустят марку к 300-летию Нижнего Тагила. На ней будет изображена одна из достопримечательностей города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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