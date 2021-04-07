Проект благоустройства Привокзальной площади в Тагиле отправится на Госэкспертизу

На текущей неделе подрядчик ООО «УралдорНИЦ» должен представить в «Службу заказчика» итоговый пакет документов. После проверки, которая займет примерно три-пять дней, проект направится на Госэкспертизу.
Ранее жители Нижнего Тагила выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести», которую установят на Привокзальной площади. Архитектура стелы будет представлять собой 19-метровую колонну, выполненную из гранита. На ней будет увенчан герб Нижнего Тагила и размещен указ о присвоении городу почетного звания. Отмечается, что могут варьироваться высота стелы, элементы оформления колонны, способы размещения на площадке тумб, компоновка пространства и варианты рисунка каменного мощения площадки.
Напомним, благоустройство привокзальной площади включает в себя участок улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводская. Площадь проектирования составит более 48 тысяч квадратных метров.