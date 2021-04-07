Проект благоустройства Привокзальной площади в Тагиле отправится на Госэкспертизу

Ранее жители Нижнего Тагила выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести», которую установят на Привокзальной площади. Архитектура стелы будет представлять собой 19-метровую колонну, выполненную из гранита. На ней будет увенчан герб Нижнего Тагила и размещен указ о присвоении городу почетного звания. Отмечается, что могут варьироваться высота стелы, элементы оформления колонны, способы размещения на площадке тумб, компоновка пространства и варианты рисунка каменного мощения площадки.