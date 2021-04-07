Проект благоустройства Привокзальной площади в Тагиле отправится на Госэкспертизу

Проект благоустройства Привокзальной площади в Тагиле отправится на Госэкспертизу
Сегодня, 08:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Завершена техническая часть проекта комплексного благоустройства Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. После проверки проект отравится на Госэкспертизу, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

На текущей неделе подрядчик ООО «УралдорНИЦ» должен представить в «Службу заказчика» итоговый пакет документов. После проверки, которая займет примерно три-пять дней, проект направится на Госэкспертизу.

Ранее жители Нижнего Тагила выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести», которую установят на Привокзальной площади. Архитектура стелы будет представлять собой 19-метровую колонну, выполненную из гранита. На ней будет увенчан герб Нижнего Тагила и размещен указ о присвоении городу почетного звания. Отмечается, что могут варьироваться высота стелы, элементы оформления колонны, способы размещения на площадке тумб, компоновка пространства и варианты рисунка каменного мощения площадки.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, благоустройство привокзальной площади включает в себя участок улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводская. Площадь проектирования составит более 48 тысяч квадратных метров.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
конкурсадминистрация Нижнего ТагилаплощадьНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы