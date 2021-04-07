«Русагротранс» отправил из Алтая в Китай первый грузовой экспресс с пшеницей

Как сообщает gorod55.ru, 27 марта 2021 года грузовой экспресс в составе 67 вагонов-зерновозов с 4,6 тыс. тонн мукомольной пшеницы выехал из Камня-на-Оби в Алтайском крае. Поезд преодолел расстояние в 3,65 тыс. км всего за 7 суток, хотя нормативный срок доставки составляет 12 суток. Уже 3 апреля экспресс прибыл в Забайкальск, где зерновой груз подготовили для отправки в Китай.
Отмечается, что организация зерновых экспрессов значительно сокращает время на доставку сельхозпродукции из Алтая на быстрорастущий китайский рынок.
Грузовой экспресс организован ОАО «РЖД» при участии АО «Русагротранс», крупнейшего оператора зерновых вагонов в России, обеспечившего подбор и прибытие вагонов на станцию под погрузку. Оператор поставил задачу распространить практику грузовых экспрессов на все дороги ОАО «РЖД» и планомерно увеличивать долю этого сервиса на внутренних и экспортных перевозках зерна.
Напомним, что такие зерновые экспортеры, как США, Канада и Австралия, имеют долю маршрутов при транспортировке сельхозпродукции до 95%. Ключевое, что дает новая услуга, — это экономия времени на доставку, а значит, позволяет оптимизировать транспортные расходы клиента.
Как рассказал директор аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский, только за июль–март экспорт по железной дороге в Китай вырос до 125 тыс. тонн, хотя ранее он не превышал 80 тыс. тонн. Большая часть груза экспортируется через погранпереход Забайкальск и Гродеково. Общий объем экспорта аграрных грузов в Китай по железной дороге составил 950 тыс. тонн против 530 тыс. тонн в прошлом сезоне.
За последние месяцы Китай резко увеличил закупки всех зерновых и масличных культур. Это происходит на фоне восстановления экономики после пандемии. В частности, импорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) может вырасти более чем в два раза — до 45 млн тонн. Импорт пшеницы может достичь 13 млн тонн против трех-пяти тонн в прошлом сезоне.