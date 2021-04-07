«Русагротранс» отправил из Алтая в Китай первый грузовой экспресс с пшеницей

За последние месяцы Китай резко увеличил закупки всех зерновых и масличных культур. Это происходит на фоне восстановления экономики после пандемии. В частности, импорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) может вырасти более чем в два раза — до 45 млн тонн. Импорт пшеницы может достичь 13 млн тонн против трех-пяти тонн в прошлом сезоне.