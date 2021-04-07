Новые шлагбаумы и турникет появятся в психиатрической больнице в Нижнем Тагиле

Новые шлагбаумы и турникет будут установлены в психиатрической больнице № 7 Нижнего Тагила. Они устанавливаются с целью обеспечения безопасности территории и лечебных корпусов. Начальная цена контракта составляет 488 тысяч рублей.

Участники могут подавать заявки по 13 апреля. Итоги конкурсной закупки подведут 19 апреля 2021 года. Подрядчик должен установить шлагбаумы и турникет на территории психиатрической больницы в Нижнем Тагиле по адресу Монтажников, 80, а также шлагбаум у лечебного корпуса в поселке Черноисточинск на улице Больничная 1А. Поставка материалов и оборудования на территорию медучреждений осуществляется транспортом и силами подрядчика. Работы нужно выполнить со дня заключения договора в срок не более 25 рабочих дней при благоприятных погодных условиях. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 месяцев. Напомним, в феврале ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» за 1,1 миллиона рублей подбирала подрядчика для осуществления текущего ремонта здания лечебного корпуса по улице Монтажников, 80. В Нижнем Тагиле в психиатрической больнице проведут ремонт за 1,1 миллиона рублей

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