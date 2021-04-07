Соблюдение жилищных прав свердловского ветерана проверяет прокуратура и СКР

Соблюдение жилищных прав свердловского ветерана проверяет прокуратура и СКР
Сегодня, 11:37ОбществоФото: Евгения Гаева
Соблюдение жилищных прав 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Новой Ляли проверяет прокуратура и Следственный комитет.

Переезда в новое жилье пытается добиться от местных властей 95-летний житель Новой Ляли, ветеран Великой Отечественной войны. Сейчас он с супругой проживает в старом доме с печью.

По данным прокуратуры, администрация Новолялинского ГО не менее 5 раз, начиная с 2006 года, предлагала ветерану благоустроенные квартиры в пятиэтажном Доме ветеранов. Но каждый раз он отказывался от этого жилья и продолжал стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, уточняет «КП Екатеринбуррг».

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, в данный момент специалисты ведомства организовали доследственную проверку по сообщению о возможном нарушении жилищных прав 95-летнего ветерана. Им предстоит выяснить все обстоятельства данной ситуации и изучить документацию по вопросу порядка и условий предоставления ветерану жилого помещения.

Также будет проверено техническое состояние дома, в котором ветеран войны проживает в настоящее время,отметили в прокуратуре Свердловской области.

По итогам проверок ведомства примут процессуальное решение.

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