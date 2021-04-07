Соблюдение жилищных прав свердловского ветерана проверяет прокуратура и СКР

По данным прокуратуры, администрация Новолялинского ГО не менее 5 раз, начиная с 2006 года, предлагала ветерану благоустроенные квартиры в пятиэтажном Доме ветеранов. Но каждый раз он отказывался от этого жилья и продолжал стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, уточняет «КП Екатеринбуррг».