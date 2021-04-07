Стекольная отрасль в России: что скрыто в зазеркалье компаний Свердловской области

По словам собеседника редакции, в настоящее время само стекло поставляют без перебоев, да и для его переработки можно купить все, что необходимо. Для компании, как сказал TagilCity.ru руководитель, хотелось бы приобрести за 15 млн рублей аппарат для закалки стекла. Компания в основном покупает китайское оборудование, потому что оно дешевое и неприхотливое в обслуживании. Хотя, как признался Станислав Смирнов, ломается такое оборудование чаще.