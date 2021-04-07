Стекольная отрасль в России: что скрыто в зазеркалье компаний Свердловской области

Это очень дорогое производство. Это очень непростое производство. Для этого нужно обладать сырьём. Для этого нужно обладать соответствующим оборудованием. Для этого нужно вкладывать достаточно серьёзные деньги, чтобы его наладить, отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Оборот стекольного рынка составляет почти 70 миллиардов рублей в год. Внутреннее производство закрывает рынок на 90%. В 2020 году в России было выпущено 217 миллионов квадратных метров стекла. Практически половина продукции пришлась на окна. Четверть – на фасад. Чуть меньше – на стекла для интерьера и зеркала. На автомобильные стекла приходится 6% рынка.
В Свердловской области до недавнего времени существовал Ирбитский стекольный завод. Предприятие начало работу в первые годы Великой отечественной войны. На заводе в 1942 году запустили печь по производству растворимого стекла, которое использовали в танкостроении. В том же году в эксплуатацию ввели стекольное производство. После войны на предприятии выпускали стекло для автомобильной промышленности, гражданскую продукцию. На стекольном заводе выпускали листовое стекло, жидкое стекло натриевое. Из товаров народного потребления присутствовало тонированное стекло, зеркала, витрины, прилавки, витражи. Но Ирбитский стекольный завод прекратил свою работу, в 2007 году его признали банкротом.
Самый крупный производитель стекла в России – «Салаватстекло». В 2020 году выручка компании превысила 14 миллиардов рублей, при том что год выдался непростым.
Стекольный рынок в России чётко структурирован. Девять компаний производят стекло, а несколько тысяч – перерабатывают его в изделия. В Свердловской области «ТД Уральская Фабрика Стекла» изготавливает из приобретенного стекла собственную продукцию. Компания предлагает потребителям стекло, зеркало, стеклянные лестницы, ограждения, мебель и конструкции из стекла, душевые перегородки, интерьерное стекло.
Основные расходы «Уральской фабрики стекла» идут на закупку стекла у поставщика, как сообщил руководитель компании Станислав Смирнов. Потом сотрудники режут и обрабатывают стекло. Также траты идут на покупку с завода зеркал.
Мы покупаем зеркала большими листами, из них нарезаем детали нужного размера и обрабатываем – шлифуем кромку, полируем, отверстия сверлим или вырезы делаем. Все по желанию каждого заказчика, рассказал Станислав Смирнов.
Среди заказчиков у компании практически поровну физических и юридических лиц, как сообщил Станислав Смирнов. По словам руководителя, основные объемы, то есть больше заказов, размещают физические лица, а по количеству, или большие по объему заказы, идут со стороны юридических лиц.
Станислав Смирнов заметил, что во время карантина было меньше заказов, но как только ограничения стали снимать, рынок ожил и опять пошел в полный рост.
По словам собеседника редакции, в настоящее время само стекло поставляют без перебоев, да и для его переработки можно купить все, что необходимо. Для компании, как сказал TagilCity.ru руководитель, хотелось бы приобрести за 15 млн рублей аппарат для закалки стекла. Компания в основном покупает китайское оборудование, потому что оно дешевое и неприхотливое в обслуживании. Хотя, как признался Станислав Смирнов, ломается такое оборудование чаще.
Европейские аналоги стоят на порядок дороже – это станки для полировки, шлифовки кромки, то есть для обработки. Но даже если государство нам поможет с приобретением, мы на обслуживании потом разоримся, сказал Станислав Смирнов.
Большая часть оборудования в стекольной отрасли - зарубежное. Обслуживать станки из-за роста курса валют, стало дороже. Российская Торгово-промышленная палата уже обращает внимание на эту проблему.
Мы предложения свои формулировали, что нужно разрабатывать программу по развитию именно оборудования для стекольной промышленности - естественно, государство должно поддержать - чтобы интересы отрасли в этой части удовлетворить, сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Директор компании, которая занимается остеклением балконов и лоджий в Нижнем Тагиле, Илья Шулер рассказал TagilCity.ru, что с началом пандемии в 2020 году произошло некоторое падение рынка: часть клиентов, связанных с бюджетом, уменьшили объемы ремонтов. В то же время, по его словам, частные клиенты, которые стали больше сидеть дома и не поехали в отпуска, активно занялись своим жилищным пространством, его ремонтом и улучшением, поэтому объём работ по остеклению вырос.
Проблемы предприниматель видит в общем снижении рынка, высокой конкуренции, которая приводит к снижению качества. Как рассказали TagilCity.ru, низкая платежеспособность населения приводит к тому, что в результате люди ориентируются при выборе поставщика услуги только на цену, а за низкую цену они получают низкое качество.
Даже в новом строительстве застройщики, чтобы снизить стоимость жилья, ставят самое дешевое, в результате уже через несколько лет иногда людям в новой квартире приходится менять окна либо остекление балкона, поделился Илья Шулер.
Кризис, связанный с пандемией, как считает Илья Шулер, будет ощутим в строительном сезоне 2021 года.
За последние пять лет коэффициент остекления в российских домах и квартирах вырос до 20%. Игроки рынка ожидают, что в ближайшие годы каждая четвертая поверхность в нашем жилище будет прозрачной. Государство со своей стороны активно поддерживает основных потребителей стекла – строителей жилья.
Российская стекольная промышленность чувствует себя уверенно. Каждый год она растет в пределах пяти процентов. При этом эксперты ожидают сокращение и без того небольшого числа производителей. Переработчики стекла всё больше инвестируют в оборудование для выпуска конечной продукции, что убирает с рынка ненужных посредников.