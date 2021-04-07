Уральские строители зададут вопросы правительству РФ и Евросоюзу

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20–21 апреля в Екатеринбурге состоится встреча строителей Урала с Минфин РФ, Минстрой РФ, ФАС РФ, «Единым госзаказчиком в строительстве». Организатором встречи является СРО «Уральское объединение строителей».
В столице Урала пройдет международный некоммерческий форум World Build/State Contract. Он проводится для совершенствования федерального законодательства по закупкам в сфере строительства. Участники могут зарегистрироваться на сайте www.стройзакупки.рф.
По статистике, около 30% закупок по строительству дорог и объектов социальной сферы остаются невостребованными. На мероприятии строители расскажут представителям органов власти о недоработках в законодательстве в сфере закупок. Отмечается, что последние могут инициировать поправки в федеральное законодательство РФ.
Речь пойдет о проблемах и решениях по строительству дорог, муниципальных, государственных, особо опасных объектов, ценообразованию в строительстве, нехватке рабочих из других стран, о рейтинге подрядчиков в рамках конкурсных процедур, судебной практике в рамках законодательства. Безусловно, строители смогут поднять любую другую проблему по строительным закупкам, заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.
Также на форуме будут обсуждаться проблемы:
Кроме того, уральские строители смогут получить ответ на спорные вопросы по правовым аспектам, а также узнать о дальнейших действиях по обязательному применению BIM в госзаказах с 1 января 2022 года.
Также подрядчики смогут познакомиться лично или онлайн с заказчиками. «Единый госзаказчик в строительстве», который впервые будет выступать в России, расскажет о механизме работы, а также о том, какие объекты отданы в работу подрядчикам. Компания создана Правительством РФ для работы с объектами капстроительства за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день организации передан 121 объект общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.
Заказчиками форума стали различные регионы России, в том числе, Департамент госзакупок Свердловской области, РЖД, ведомства и министерства республик Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская Республика.
Во главе международной делегации будет Евразийская экономическая комиссия при Евразийском Союзе (ЕС). Среди основных вопросов — приведение требования к подрядчикам в странах Евразийского союза к одному стандарту.
Форум вырос на основе нашей деятельности — несколько лет вносим инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках в строительстве. Мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Надеемся, что мнения строителей будут учтены представителями Госдумы, ключевых органов исполнительной власти для предложений по поправкам в федеральное законодательство. Если говорить о заказчиках, наши подрядчики поговорят с федеральными компаниями, а еще, надеюсь, начнут работать за рубежом без административных барьеров, отметил организатор форума Сергей Ренжин.
Бесплатно посетить международный форум World Build/State Contract уральцы могут лично или онлайн. Регистрация проходит на сайте www.стройзакупки.рф, там же опубликована его программа.