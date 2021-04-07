Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Уральские строители зададут вопросы правительству РФ и Евросоюзу

Уральские строители смогут задать вопросы правительству и Госдуме РФ, «Единому госзаказчику в строительстве» и Евразийскому союзу.

20–21 апреля в Екатеринбурге состоится встреча строителей Урала с Минфин РФ, Минстрой РФ, ФАС РФ, «Единым госзаказчиком в строительстве». Организатором встречи является СРО «Уральское объединение строителей».

В столице Урала пройдет международный некоммерческий форум World Build/State Contract. Он проводится для совершенствования федерального законодательства по закупкам в сфере строительства. Участники могут зарегистрироваться на сайте www.стройзакупки.рф.

По статистике, около 30% закупок по строительству дорог и объектов социальной сферы остаются невостребованными. На мероприятии строители расскажут представителям органов власти о недоработках в законодательстве в сфере закупок. Отмечается, что последние могут инициировать поправки в федеральное законодательство РФ.

Речь пойдет о проблемах и решениях по строительству дорог, муниципальных, государственных, особо опасных объектов, ценообразованию в строительстве, нехватке рабочих из других стран, о рейтинге подрядчиков в рамках конкурсных процедур, судебной практике в рамках законодательства. Безусловно, строители смогут поднять любую другую проблему по строительным закупкам, заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Также на форуме будут обсуждаться проблемы:

  • ценообразования в строительстве;
  • рейтинга подрядчиков в рамках конкурсных процедур;
  • страхования строительно-монтажных работ;
  • трудности по закупкам в строительстве дорог;
  • муниципальных, государственных, особо опасных объектов.

Кроме того, уральские строители смогут получить ответ на спорные вопросы по правовым аспектам, а также узнать о дальнейших действиях по обязательному применению BIM в госзаказах с 1 января 2022 года.

Также подрядчики смогут познакомиться лично или онлайн с заказчиками. «Единый госзаказчик в строительстве», который впервые будет выступать в России, расскажет о механизме работы, а также о том, какие объекты отданы в работу подрядчикам. Компания создана Правительством РФ для работы с объектами капстроительства за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день организации передан 121 объект общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

Заказчиками форума стали различные регионы России, в том числе, Департамент госзакупок Свердловской области, РЖД, ведомства и министерства республик Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская Республика.

Во главе международной делегации будет Евразийская экономическая комиссия при Евразийском Союзе (ЕС). Среди основных вопросов — приведение требования к подрядчикам в странах Евразийского союза к одному стандарту.

Форум вырос на основе нашей деятельности — несколько лет вносим инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках в строительстве. Мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Надеемся, что мнения строителей будут учтены представителями Госдумы, ключевых органов исполнительной власти для предложений по поправкам в федеральное законодательство. Если говорить о заказчиках, наши подрядчики поговорят с федеральными компаниями, а еще, надеюсь, начнут работать за рубежом без административных барьеров, отметил организатор форума Сергей Ренжин.

Бесплатно посетить международный форум World Build/State Contract уральцы могут лично или онлайн. Регистрация проходит на сайте www.стройзакупки.рф, там же опубликована его программа.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьзакупкифорумстроителиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы