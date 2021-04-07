Уральские строители зададут вопросы правительству РФ и Евросоюзу

Форум вырос на основе нашей деятельности — несколько лет вносим инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках в строительстве. Мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Надеемся, что мнения строителей будут учтены представителями Госдумы, ключевых органов исполнительной власти для предложений по поправкам в федеральное законодательство. Если говорить о заказчиках, наши подрядчики поговорят с федеральными компаниями, а еще, надеюсь, начнут работать за рубежом без административных барьеров, отметил организатор форума Сергей Ренжин.