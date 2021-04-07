В компании IHERB заявили о готовности к маркировке товаров

С апреля этого года в России должны были запустить эксперимент по маркировке биологически активных добавок — БАДов. Компании-производители и продавцы ожидают, когда выйдет соответствующее постановление правительства, и готовы к новым условиям.

Об этом, в частности, сообщил в интервью «Эхо Москвы» Илья Микин, гендиректор интернет-магазина витаминов и натуральных товаров для здоровья IHERB в РФ. Как напомнил г-н Микин, маркировку уже начали несколькими годами ранее. Стартовала она с рынка меховых изделий и постепенно переходит на разные группы товаров. Применить маркеры к БАДам вынуждает большая популярность товаров для здоровья, которая стала особо заметной в последний год. По официальным данным исследовательской компании DSM-групп, показатель спроса на витамин D во время эпидемии коронавируса вырос почти четырехкратно, на цинк — в три раза, витамин С в прошлом году приобретали в два раза чаще, чем в предшествующие годы. Покупатели широко интересуются и разного рода пищевыми добавками. В РФ граждане постепенно приближаются к культуре развитых стран, где прием БАДов выступает неотъемлемой частью рациона людей. Как гласят результаты исследований, например в Японии, 90% взрослых людей принимает БАДы постоянно. Нужно отметить, что в этой стране продолжительность жизни самая высокая среди государств мира. Отрицательным аспектом большого спроса на витамины и БАДы выступает то, что на рынке появляется множество «разовых» продавцов товаров непонятного происхождения и состава. На части из них не приводятся даже сроки годности. В лучшем случае эти препараты не принесут никакой пользы. В связи с этим встает вопрос о маркировке товара, чтобы потребителям было точно известно, что они купили. Илья Микин считает, что маркировать товары можно в распределительных центрах в России. Так, IHERB отвечает за качество этого товара, покупатель сможет ознакомиться с датой выпуска товара, сроком годности, узнать, кто его произвел и так далее. То есть появится возможность сопоставления сведений по этому коду с тем, что приведено на упаковке. Длительность эксперимента по маркировке составит один год. За это время можно будет выявить стороны проекта, которым нужны улучшения, доработки либо корректировки. После этого маркировка станет единым правилом для всех субъектов рынка. Сейчас в ассортименте IHERB, реализуемом в России, на БАДы отводится около 13 тысяч позиций. Собрана уже огромная база знаний по этой категории, которой компания может помочь в вопросах систематизации, стандартизации и создания стандартов качества, которые на сегодняшний день в отношении БАДов просто не разработаны. В качестве базы для оценок конкретной продукции могут выступить отзывы множества клиентов IHERB из 190 стран мира. Важно, что в число покупателей входит довольно большая база диетологов, нутрициологов и медиков, которые на профессиональном уровне точно и объективно оценивают влияние БАДов на организм. Кроме всего, есть такой проект, как ай-тест, когда выбранные продукты отдают в независимую лабораторию и проводят проверку, что заявленный производителем уровень качества соответствует реальности. Следует подчеркнуть, что компания IHERB планирует инвестировать средства в развитие на территории России в размере около 100 млн долларов. Большая часть расходов идет на логистику и распределительные центры, куда доставлять свою продукцию смогут не только зарубежные, но и российские производители витаминных добавок и БАДов.

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