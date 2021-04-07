Вынужденные выходные с 1 по 10 мая будут у работников УВЗ в Нижнем Тагиле

Майские праздники в этом году станут длинными для работников «Уралвагонзавода». С 1 по 10 мая на предприятии будут проводиться ремонты тепловых сетей и энергокоммуникаций, из-за чего отключат промышленное водоснабжение.

В связи с этим работа большинства производственных подразделений завода в этот период будет остановлена. При этом теплоэлектроцентраль УВЗ продолжит снабжать горячей водой и теплом Дзержинский район Нижнего Тагила,отметили в пресс-службе УВЗ. Также помимо тепловых сетей службы предприятия проведут ремонт и наладку оборудования и подъемных механизмов, косметический ремонт помещений, очистку систем вентиляции и другие работы, которые затруднительно выполнить во время производственного цикла. Оплата сотрудникам, которые не будут задействованы в ремонтных работах, будет сохранена в размере 2/3 от среднего заработка.

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