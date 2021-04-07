За сбросы вредных веществ в реку Тагил «Водоканал-НТ» получил штраф

За сбросы вредных веществ в реку Тагил «Водоканал-НТ» получил штраф
Сегодня, 09:45ОбществоФото: Яндекс.Карты
За грязные сбросы в реку Тагил наказан «Водоканал-НТ» и его директор. К административной ответственности и штрафу организацию привлекли по требованию прокуратуры.

По требованию прокуратуры за грязные сбросы ООО «Водоканал-НТ» и его директор Вячеслав Таран привлечены к административной ответственности. Прокурорская проверка выявила превышение вредных веществ в сбросах в реку Тагил, осуществленных организацией, в период с ноября 2020 по март 2021 года.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе проверки было установлено порядка 6 превышений: по составу нефтепродуктов, марганца, взвешенных веществ и прочих.

По результатам прокуратура района вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении предусмотренном частью первой статьи 8-14. В отношении юридического лица и должностного лица — директора общества. По результатам рассмотрения виновные привлечены к ответственности в виде штрафов — соответственно 90 и 10 тысяч рублей, сообщил «Телекон» старший помощник прокурора Прокуратуры Ленинского района Алексей Эдилов.

Также ведомство потребовало от организации устранить недостатки водоотведения системы очистных сооружений, проект реконструкции которых находится сейчас в разработке.

Напомним, в конце марта тагильчане массово жаловались на «Водоканнал-НТ» из-за фекалий в подвалах домов и делились фотографиями затопленных подвалов в соцсетях, с местными СМИ и надзорными ведомствами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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