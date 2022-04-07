19 млн рублей отсудила Уральская транспортная прокуратура у вдовы экс-начальника СвЖД

19 млн рублей отсудила Уральская транспортная прокуратура у вдовы экс-начальника СвЖД
19 млн рублей отсудила Уральская транспортная прокуратура у вдовы экс-начальника СвЖД
Сегодня, 19:41ОбществоФото: pixabay.com
Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с вдовы экс-начальника Свердловской железной дороги суммы взятки в размере 19 млн рублей, которую тот получил при жизни.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, Московский суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск прокурора о взыскании в доход государства с вдовы Алексея Миронова суммы взятки в размере более 19 млн рублей, которые бывший начальник Свердловской железной дороги получил при жизни.

На Миронова было заведено 11 уголовных дел по статьям о получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. После смерти фигуранта дела были объединены, пишет ЕАН.

Мужчине избрали в качестве меры пресечения домашний арест, но после внесения залога в размере 5 млн рублей его освободили.

17 июня 2020 года экс-начальник Свердловской железной дороги свел счеты с жизнью в своем особняке на Рублевке.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

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