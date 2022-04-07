19 млн рублей отсудила Уральская транспортная прокуратура у вдовы экс-начальника СвЖД

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, Московский суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск прокурора о взыскании в доход государства с вдовы Алексея Миронова суммы взятки в размере более 19 млн рублей, которые бывший начальник Свердловской железной дороги получил при жизни.