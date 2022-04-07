Банк «Открытие»: Югорский лыжный марафон ожидает рекордное количество участников

4200 спортсменов решили принять участие в IX Югорском лыжном марафоне. В этом году мероприятие может похвастаться рекордным призовым фондом — 2 миллиона рублей, что на 200 тысяч больше, чем было заявлено годом ранее. Генеральным партнером мероприятия в очередной раз станет банк «Открытие».

Как сообщает muksun.fm, также в этом году на 8 апреля запланирована гонка на дистанцию 50 километров классическим стилем. Соревнование можно будет наблюдать в прямом эфире на федеральных спортивных каналах. С такой новостью на пресс-конференции, которая прошла 7 апреля в Ханты-Мансийске, выступили организаторы лыжных гонок Югры. Глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин подчеркнул, что даже те, кто пока не прошел регистрацию для участия в соревновании, могут выйти на старт наравне с остальными лыжниками и побороться за призовые места. Стимулом для борьбы за лидерство в этом году может стать возросший призовой фонд состязаний. По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, в 2022 году призовой фонд решено было увеличить до 2 миллионов рублей. Мосунов уточнил, что победители гонок первого дня получат сертификаты на 150 тысяч рублей, серебряным призерам выдадут сертификаты на 100 тысяч рублей, а бронзовым — на 50 тысяч рублей. Мужчинам и женщинам призы за лучшие результаты будут выдаваться отдельно. Участники второго дня смогут получить за первое место 400 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч. Первый победитель Югорского лыжного марафона, чемпион Олимпийских игр Александр Легков считает, что главной интригой состязаний ежегодно становится противостояние лыжников и биатлонистов. Уже известно, что в этом году участвовать в лыжном забеге на 50 километров свободным стилем будут чемпионы Олимпиад Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Дементьев, Наталья Непряева. К соревнованиям по биатлону присоединятся трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и ряд титулованных биатлонистов. Марафон-2022 обещает быть еще более зрелищным и популярным потому, что гонки на дистанции 50 километров свободным стилем планируется транслировать в прямом эфире федеральных спортивных телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Планета». Комментировать происходящее на марафоне для зрителей «Матч ТВ» будет Всеволод Соловьев. Трансляция гонок стартует в 08:35 по московскому времени. Повтор будет показан на канале «Матч! Страна» в 22:20 в вечернем эфире. Югорский лыжный марафон каждую весну проходит в столице ХМАО — Югре с 2013 года. Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства, также в организации участвуют АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры. Генеральным партнером является банк «Открытие». В числе информационных партнеров — Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер — РИА «Новости Спорт», официальные информационные партнеры — Издательский дом «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter