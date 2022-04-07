Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию ВС России

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию ВС России
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию ВС России
Сегодня, 16:35ОбществоФото: pixabay.com
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России - ранее политик был оштрафован на 100 тысяч рублей по двум аналогичным протоколам.

Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга признала бывшего градоначальника Евгения Ройзмана виновным и назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей по новой статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Этот штраф является максимальным.

Ранее Ройзман опубликовал в телеграм-канале свой твит, в котором осудил действия российского правительства в Украине, пишет 66.ru. При этом политик не упомянул о спецоперации и Вооруженных силах России.

Твит был опубликован 8 марта, а 18 марта на Ройзмана составили протокол без его участия. Также политика и его адвоката не уведомили о дате суда.

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Екатеринбург
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