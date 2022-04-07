Главврач ДГБ Нижнего Тагила получил почетный знак ЗакСо Свердловской области

Приятно получить такую награду — это результат совместной работы всего нашего коллектива. Также хочу поблагодарить Владимира Николаевича за помощь в приобретении оборудования. Это очень знаково для нас, потому что детей с патологиями зрения становится год от года все больше. И не все лечится оперативно и хирургически. Много методик позволяют корректировать зрение с помощью вот этой аппаратуры,сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.