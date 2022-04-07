Главврач ДГБ Нижнего Тагила получил почетный знак ЗакСо Свердловской области

За Большой вклад в оказание медицинской помощи детям. Почетная грамота и Почетный знак Законодательного Собрания Свердловской области являются формой поощрения за заслуги в различных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
Награду вручил и поздравил Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Рощупкин на церемонии торжественного открытия кабинета охраны зрения по адресу: Коминтерна, 54.
Приятно получить такую награду — это результат совместной работы всего нашего коллектива. Также хочу поблагодарить Владимира Николаевича за помощь в приобретении оборудования. Это очень знаково для нас, потому что детей с патологиями зрения становится год от года все больше. И не все лечится оперативно и хирургически. Много методик позволяют корректировать зрение с помощью вот этой аппаратуры,сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Медицинское оборудование общей стоимостью 500 тысяч рублей было приобретено в рамках финансового обеспечения мероприятий осуществляемых за счет средств фонда Правительства Свердловской области. Для лечения и восстановления зрения у детей и подростков будут использоваться пять видов приборов на основе магнитотерапии, светостимуляции, лазеротерапии и лазеростимуляции сетчатки глаза.
Кабинет охраны зрения находится в физиотерапевтическом отделении по адресу: Коминтерна, 54, является единственным подразделением в Горнозаводском округе и городе Нижний Тагил, в котором оказывают медицинскую помощь детям с заболеваниями глаз.
Для лечения детских патологий зрения чаще всего прибегают к терапевтическому лечению, чтобы не навредить хирургическим вмешательством растущему организму. Главные плюсы аппаратной терапии для лечения и восстановления зрения — это возможность применения у маленьких детей и полная безболезненность процедур,сказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
В планах открыть ещё один такой кабинет в поликлинике по адресу Тагилстроевская, 4.