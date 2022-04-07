Главврач ДГБ Нижнего Тагила получил почетный знак ЗакСо Свердловской области

Главврач ДГБ Нижнего Тагила получил почетный знак ЗакСо Свердловской области
Главврач ДГБ Нижнего Тагила получил почетный знак ЗакСо Свердловской области
Сегодня, 14:57ОбществоФото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов награжден Почетной грамотой и Почетным знаком Законодательного Собрания Свердловской области.

За Большой вклад в оказание медицинской помощи детям. Почетная грамота и Почетный знак Законодательного Собрания Свердловской области являются формой поощрения за заслуги в различных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Награду вручил и поздравил Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Рощупкин на церемонии торжественного открытия кабинета охраны зрения по адресу: Коминтерна, 54.

Приятно получить такую награду — это результат совместной работы всего нашего коллектива. Также хочу поблагодарить Владимира Николаевича за помощь в приобретении оборудования. Это очень знаково для нас, потому что детей с патологиями зрения становится год от года все больше. И не все лечится оперативно и хирургически. Много методик позволяют корректировать зрение с помощью вот этой аппаратуры,сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Фото:пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Медицинское оборудование общей стоимостью 500 тысяч рублей было приобретено в рамках финансового обеспечения мероприятий осуществляемых за счет средств фонда Правительства Свердловской области. Для лечения и восстановления зрения у детей и подростков будут использоваться пять видов приборов на основе магнитотерапии, светостимуляции, лазеротерапии и лазеростимуляции сетчатки глаза.

Кабинет охраны зрения находится в физиотерапевтическом отделении по адресу: Коминтерна, 54, является единственным подразделением в Горнозаводском округе и городе Нижний Тагил, в котором оказывают медицинскую помощь детям с заболеваниями глаз.

Для лечения детских патологий зрения чаще всего прибегают к терапевтическому лечению, чтобы не навредить хирургическим вмешательством растущему организму. Главные плюсы аппаратной терапии для лечения и восстановления зрения — это возможность применения у маленьких детей и полная безболезненность процедур,сказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

В планах открыть ещё один такой кабинет в поликлинике по адресу Тагилстроевская, 4.

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