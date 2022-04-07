Избитую на Сортировке екатеринбурженку перевели из реанимации в палату

Избитую на Сортировке екатеринбурженку перевели из реанимации в палату
Избитую на Сортировке екатеринбурженку перевели из реанимации в палату
Сегодня, 14:27ОбществоФото: pixabay.com
Женщине, которую жестоко избил бутылкой из-под шампанского неизвестный в Екатеринбурге, провели вторую операцию; ее состояние стабильное.

По словам сестры, у женщины пробита голова в трех местах, свернута челюсть и повреждена глазница.

После второй по счету операции екатеринбурженку перевели в палату интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, нападение на продавщицу цветочного магазина произошло на Сортировке 28 марта. Женщина пришла покормить бродячих собак у теплотрассы. Там на нее напал неизвестный мужчина в маске и капюшоне.

Мужчина жестоко избил флориста, а потом ограбил.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое, однако нападавший до сих пор находится на свободе. Его личность не установлена.

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Екатеринбург
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