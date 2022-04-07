Избитую на Сортировке екатеринбурженку перевели из реанимации в палату

По словам сестры, у женщины пробита голова в трех местах, свернута челюсть и повреждена глазница.
После второй по счету операции екатеринбурженку перевели в палату интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, нападение на продавщицу цветочного магазина произошло на Сортировке 28 марта. Женщина пришла покормить бродячих собак у теплотрассы. Там на нее напал неизвестный мужчина в маске и капюшоне.
Мужчина жестоко избил флориста, а потом ограбил.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое, однако нападавший до сих пор находится на свободе. Его личность не установлена.