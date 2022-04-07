Комиссия мэрии не нашла нарушений в туалетах школы №17 Екатеринбурга

Комиссия мэрии, посетившая с проверкой школу №17 Екатеринбурга, не нашла нарушений в туалетных кабинах. Проверяющих в данное учреждение направили родители младшеклассников, которые пожаловались на то, что старшеклассники снимают их детей на видео, из-за чего ребята стесняются ходить в туалет. Причина – отсутствие в туалетах дверей.