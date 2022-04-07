Комиссия мэрии не нашла нарушений в туалетах школы №17 Екатеринбурга

Комиссия мэрии не нашла нарушений в туалетах школы №17 Екатеринбурга
Комиссия мэрии не нашла нарушений в туалетах школы №17 Екатеринбурга
Сегодня, 09:19ОбществоФото: pixabay.com
Проверяющих в учреждение направили родители учеников младших классов, которые столкнулись с издевательствами старшеклассников из-за отсутствующих в кабинах туалетов дверей.

Комиссия мэрии, посетившая с проверкой школу №17 Екатеринбурга, не нашла нарушений в туалетных кабинах. Проверяющих в данное учреждение направили родители младшеклассников, которые пожаловались на то, что старшеклассники снимают их детей на видео, из-за чего ребята стесняются ходить в туалет. Причина – отсутствие в туалетах дверей.

Представители городской администрации в ходе проверки обратили внимание на то, что на некоторых кабинках дверей нет, но не сочли это за нарушение. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Также проверяющие спросили у учеников школы, сталкиваются ли они с издевательствами. Но никто из опрошенных не подтвердил подобное.

Тем не менее с обучающимися данной школы решили провести беседу о том, что существует административная ответственность за издевательства над другими людьми. Профилактические беседы проведут сотрудники полиции.

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