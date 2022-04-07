«Король батутов» выиграл суд у администрации Екатеринбурга

В интервью Е1 Максим Пыцко сказал, что доволен таким решением: «Взыскание платы не должно было осуществляться по ранее выданным разрешениям. Нас хотели фактически раздавить, довести до банкротства. И в данном случае у них ничего не получилось, мы считаем, это полная победа».