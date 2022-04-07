«Король батутов» выиграл суд у администрации Екатеринбурга

«Король батутов» выиграл суд у администрации Екатеринбурга
«Король батутов» выиграл суд у администрации Екатеринбурга
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1МI
Предприниматель Максим Пыцко выиграл суд у мэрии Екатеринбурга. Исковые требования администрации Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил.

Конфликт возник в прошлом году. Администрация Екатеринбурга через суд пыталась взыскать с бизнесмена 7,2 млн рублей. По мнению чиновников, принадлежащая ему компания «Вимакс» якобы получила неосновательное обогащение, заняв землю на Уралмаше для размещения батутов.

В свою очередь Максим Пыцко счел данные требования необоснованными. Ранее выданное разрешение не предусматривало арендную плату. По его мнению, городские власти хотели оформить ее задним числом.

В Арбитражном суде Свердловской области дело рассматривалось дважды. Первым решением в пользу мэрии было присуждено около миллиона рублей. Администрация его оспорила. В итоге следующий суд отказал ей в удовлетворении иска полностью.

В интервью Е1 Максим Пыцко сказал, что доволен таким решением: «Взыскание платы не должно было осуществляться по ранее выданным разрешениям. Нас хотели фактически раздавить, довести до банкротства. И в данном случае у них ничего не получилось, мы считаем, это полная победа».

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