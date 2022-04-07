Новую газовую котельную в Новоасбесте построит фирма из Екатеринбурга

На аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Завершить все работы и сдать объект необходимо до 31 октября 2023 года.
После строительства котельной в ней установят четыре водогрейных котла, годовая выработка тепла составит 20,4 тысячи Гкал. Средства будут выделены из бюджета ГГО в 2022 и 2023 годах.
ООО «АГ-ХОЛДИНГ» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2013 году. Гендиректором организации, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, является Андрей Голубенко. Выручка от продажи в 2021 году у фирмы составила 372,2 миллиона рублей.
За время работы компания была подрядчиком в 10 госконтрактах на сумму 3,1 миллиарда рублей. В частности для администраций городского округа Сухой Лог и Байкаловского Муниципального района, УГХ, КУ «УКС Югры»и других заказчиков.
Напомним, износ старой котельной в Новоасбесте составляет 100%. Жители более 10 лет жалуются на перебои с горячей водой и теплом, а также срывом начала отопительного сезона.