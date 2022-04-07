Новую газовую котельную в Новоасбесте построит фирма из Екатеринбурга

Новую газовую котельную в Новоасбесте построит фирма из Екатеринбурга
Новую газовую котельную в Новоасбесте построит фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 15:31ОбществоФото: 1MI
Новую газовую котельную для замерзающих жителей Новоасбеста за 264 миллиона рублей построит фирма из Екатеринбурга ООО «АГ производственный строительный холдинг».

На аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Завершить все работы и сдать объект необходимо до 31 октября 2023 года.

После строительства котельной в ней установят четыре водогрейных котла, годовая выработка тепла составит 20,4 тысячи Гкал. Средства будут выделены из бюджета ГГО в 2022 и 2023 годах.

ООО «АГ-ХОЛДИНГ» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2013 году. Гендиректором организации, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, является Андрей Голубенко. Выручка от продажи в 2021 году у фирмы составила 372,2 миллиона рублей.

За время работы компания была подрядчиком в 10 госконтрактах на сумму 3,1 миллиарда рублей. В частности для администраций городского округа Сухой Лог и Байкаловского Муниципального района, УГХ, КУ «УКС Югры»и других заказчиков.

Напомним, износ старой котельной в Новоасбесте составляет 100%. Жители более 10 лет жалуются на перебои с горячей водой и теплом, а также срывом начала отопительного сезона.

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