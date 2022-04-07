Новую газовую котельную в Новоасбесте построит фирма из Екатеринбурга

ООО «АГ-ХОЛДИНГ» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2013 году. Гендиректором организации, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, является Андрей Голубенко. Выручка от продажи в 2021 году у фирмы составила 372,2 миллиона рублей.