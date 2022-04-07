Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми

Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми
Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми
Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1MI
Преподавателя русского языка и литературы школы №1 Екатеринбурга обвиняют в необъективных оценках, грубом обращении с учениками и рукоприкладстве.

Инцидент случился несколько дней назад. Двое пятиклассников пожаловались родителям, что учительница ударила одного из них учебником, а другого схватила за грудки так, что порвалась рубашка.

Администрация школы побеседовала с родителями мальчиков. Затем на встречу пригласили педагога. По словам матери одного из детей, учительница виновной себя не чувствует и отрицает грубое обращение с детьми.

Свет на ситуацию могла бы пролить видеофиксация, но ее в классах нет.

По заявлению мамы в школе началось внутреннее расследование инцидента. Женщина говорит, что руководство настроено конструктивно, поэтому решила пока не обращаться в суд и к адвокатам, сообщает Е1.

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